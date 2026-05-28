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La Murgia Materana e la Festa della Bruna: identità, fede e territorio

28 Maggio 2026

L’Ente Parco della Murgia Materana ha preso parte alla presentazione nazionale della Festa della Bruna 2026, ospitata nella Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria Vaticana a Roma.

Un appuntamento dal forte valore simbolico e istituzionale che accompagna il percorso verso il 2 luglio, giorno in cui Matera rinnova da 637 anni il proprio legame con Maria SS. della Bruna, custodendo una delle celebrazioni popolari più antiche e identitarie del Mediterraneo.

Per l’Ente Parco della Murgia Materana, prendere parte a questo percorso significa contribuire alla valorizzazione di un patrimonio che unisce fede, cultura, paesaggio e identità collettiva, nel segno di una memoria condivisa che continua a parlare alle nuove generazioni.

L’Ente Parco è al fianco, infatti, dell’Associazione Maria Santissima della Bruna nel percorso di valorizzazione e riconoscimento della Festa della Bruna, affinché questa straordinaria tradizione possa ottenere il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.