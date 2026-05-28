La Murgia Materana e la Festa della Bruna: identità, fede e territorio

L’Ente Parco della Murgia Materana ha preso parte alla presentazione nazionale della Festa della Bruna 2026, ospitata nella Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria Vaticana a Roma.
Un appuntamento dal forte valore simbolico e istituzionale che accompagna il percorso verso il 2 luglio, giorno in cui Matera rinnova da 637 anni il proprio legame con Maria SS. della Bruna, custodendo una delle celebrazioni popolari più antiche e identitarie del Mediterraneo.
Per l’Ente Parco della Murgia Materana, prendere parte a questo percorso significa contribuire alla valorizzazione di un patrimonio che unisce fede, cultura, paesaggio e identità collettiva, nel segno di una memoria condivisa che continua a parlare alle nuove generazioni.
L’Ente Parco è al fianco, infatti, dell’Associazione Maria Santissima della Bruna nel percorso di valorizzazione e riconoscimento della Festa della Bruna, affinché questa straordinaria tradizione possa ottenere il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.