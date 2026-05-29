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Grave incidente sulla Basentana! Ambulanza sul posto

29 Maggio 2026

Grave incidente sulla Basentana SS 407.

L’impatto è avvenuto all’altezza della zona industriale di Vaglio scalo.

Intervenuta l’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.

Si registrano rallentamenti su quel tratto di strada.