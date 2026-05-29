Grave incidente sulla Basentana! Ambulanza sul posto

Grave incidente sulla Basentana SS 407.
L’impatto è avvenuto all’altezza della zona industriale di Vaglio scalo.
Intervenuta l’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.
Si registrano rallentamenti su quel tratto di strada.
Grave incidente sulla Basentana SS 407.
L’impatto è avvenuto all’altezza della zona industriale di Vaglio scalo.
Intervenuta l’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.
Si registrano rallentamenti su quel tratto di strada.
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