Basilicata: installata nuova barriera spartitraffico su questo tratto di statale. I dettagli

Sono state ultimate nel pomeriggio di oggi, Venerdì 29 Maggio, le attività di installazione della nuova barriera spartitraffico di Anas NDBA (National Dynamic Barrier Anas), tra il km 466,658 ed il km 468,368 della strada statale 7VAR B “Variante di Potenza”.
Spiega Anas:
“La statale rappresenta il collegamento tra la SS407 “Basentana” ed il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e si configura quale viabilità strategica per i collegamenti del capoluogo e più in generale della intera regione.
Con la conclusione di tali lavori viene eliminato il precedente restringimento della carreggiata e ripristinata la piena fruibilità della tratta stradale in direzione di Potenza.
Lungo la carreggiata in direzione di Matera resterà attivo il restringimento per attività di manutenzione ordinaria sulle barriere stradali laterali, che si concluderanno entro la metà del mese di giugno.
I lavori di installazione della barriera spartitraffico centrale – per un investimento complessivo di oltre 2,3 milioni di euro – hanno riguardato anche la nuova pavimentazione ed attività di manutenzione idrauliche.
Centrato da Anas un obiettivo importante in termini di mobilità, nei tempi contrattuali previsti e prima del lungo ponte del 2 giugno, che consente un significativo innalzamento degli standard di sicurezza e percorribilità dell’intero itinerario viario”.