Creatività e passione per la storia: a Matera trionfano gli studenti che raccontano la Via Annia Popilia. I vincitori

Mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 10, presso l’Aula Magna del Campus universitario in Via Lanera, 20 di Matera, Il Lions Club Matera Città dei Sassi e l’Associazione Via Annia Popilia Lion, in collaborazione con l’Università degli Studi di Basilicata – Dipartimento per l’Innovazione umanistica, scientifica e sociale, hanno organizzato un incontro per procedere alla premiazione del Concorso a premi “Rappresentazione della Via Annia Popilia” destinato alle scuole del Distretto Lions 108ya.

L’antica consolare romana rappresenta un’occasione per lavorare sui beni culturali materiali ed immateriali che si trovano in Campania, Basilicata e Calabria che sono le tre regioni attraversate dalla strada, talvolta poco o per nulla conosciuti.

Conoscere significa apprezzare e tutelare il proprio patrimonio identitario, perché venga trasmesso intatto alle generazioni future e possa, nel contempo, essere valorizzato e diventare fonte di crescita e di sviluppo economico per il territorio al quale appartiene.

Solo se l’intera popolazione che lo possiede se ne prende cura, potrà resistere alle ingiurie del tempo e degli uomini.

La strada è stata costruita nel 132 a.C. con lo scopo precipuo di romanizzare l’Italia meridionale, di approvvigionare Roma di derrate alimentari tipiche delle regioni del sud, di creare un’alternativa all’Appia per imbarcarsi per l’Oriente.

Su di essa sono transitate merci, eserciti, mercanti, soprattutto uomini ed idee che, attraverso il Mediterraneo, hanno diffuso cultura ed hanno creato dialogo tra civiltà diverse.

Per questa ragione per la premiazione è stata scelta Matera che quest’anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

La strada si presta a vari percorsi tematici sui quali negli anni oltre ad esperti hanno lavorato tanti istituti scolastici, con la guida di docenti sensibili e la disponibilità dei capi d’Istituto.

Quest’anno, in occasione del decennale della costituzione dell’Associazione Via Annia Popilia Lion, è stato bandito un concorso a premi con il quale si invitavano gli studenti a rappresentare questa antica strada nelle modalità che preferivano: filmati brevi, slide, disegni, fumetti…

Sono pervenuti 25 lavori nei quali i ragazzi hanno mostrato conoscenza storica, fantasia, creatività, passione…

Difficile la scelta della giuria, che si è avvalsa di criteri oggettivi, stabiliti già nel bando.

Si sarebbe voluto premiare l’impegno ed il lavoro di tutti, ma… non sarebbe stato possibile.

Allora 3 premi per acquisto di materiale didattico e culturale:

€ 1000,00 all’Istituto primo classificato;

€ 500,00 all’Istituto secondo classificato;

€ 300,00 all’Istituto terzo classificato.

Vincitori sono risultati:

I classificato

La classe III B del Liceo Classico “Duni-Levi” di Matera, coordinata dalle docenti Margherita Palumbo e Maria Luisa Serinelli

II Classificato

Classi II A e_III B – I.I.S. ” Leonardo da Vinci” di Santa Maria Vetere-Liceo Artistico “Solimena” – Arti figurative, coordinate dalla prof.ssa Giuseppina Cusano

III Classificati ex aequo

Classe II B – Liceo Scientifico “G.B. Scorza” a indirizzo Biomedica – Cosenza, coordinata dalle prof.sse Mariafrancesca Sgrò e Leda Veltri e Classe IV D ENO – I.I.S. “De’ Medici”- Enogastronomia – Ottaviano (NA), coordinata dalle Prof.sse Rosaria Valletta e Claudia Milone.

Di seguito la locandina con i dettagli.