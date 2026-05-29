Quando la musica unisce e vince: l’I.C. “Milani” di Policoro incanta la giuria in Calabria. Complimenti!

Dal 25 al 31 maggio 2026, Corigliano-Rossano ha ospitato l’VIII Concorso Internazionale della Sibaritide “Città di Corigliano-Rossano”, uno degli appuntamenti culturali e musicali più importanti della primavera calabrese, dedicato ai giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Per un’intera settimana, la città della Sibaritide è stata attraversata da esibizioni, prove orchestrali, incontri e performance che hanno coinvolto cori, ensemble, orchestre e solisti, trasformando il territorio in un grande laboratorio di formazione musicale e scambio culturale.

Tra gli istituti partecipanti si è distinto l’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro.

Scuola a indirizzo musicale, la “Milani” ha saputo conquistare il pubblico e la giuria, con la sua orchestra, grazie a una performance intensa, tecnicamente curata e profondamente inclusiva.

L’orchestra si è esibita nei brani Moment for Morricone e Aria… senza luce arrangiamento di un brano di J.S.Bach/P.Harum ottenendo un importante riconoscimento e classificandosi tra i primi posti della competizione.

A valutare le esibizioni è stata una commissione composta da musicisti, direttori d’orchestra, docenti e rappresentanti delle istituzioni accademiche, tra cui il maestro Fabio Barnaba, direttore d’orchestra noto anche per le sue collaborazioni al Festival di Sanremo con artisti del calibro di Serena Brancale.

Al di là del risultato artistico, ciò che ha colpito maggiormente è stato il forte valore educativo e umano dell’esperienza vissuta dagli studenti lucani.

L’orchestra della “Milani” si è infatti presentata come una realtà sana, inclusiva e coesa, in cui ogni ragazzo ha trovato il proprio spazio senza mai sentirsi escluso.

La musica, ancora una volta, si è confermata un potente strumento pedagogico e sociale, capace di allontanare i giovani dalle devianze, sostenerli emotivamente, rafforzarne l’autostima e creare relazioni autentiche.

Far parte di un’orchestra significa imparare ad ascoltare gli altri, condividere obiettivi, rispettare i tempi del gruppo e sentirsi parte di una comunità nella quale nessuno resta indietro.

Questo principio rappresenta pienamente la visione educativa della Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Agnese Schettini, da sempre convinta che la musica sia un canale privilegiato di crescita personale e inclusione. Determinante, in questo percorso, è stato il lavoro del corpo docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani”, e in particolare dei professori che guidano con passione le quattro sezioni musicali dell’istituto:

Classe di Pianoforte – Prof. Michele Martello,

Classe di Chitarra – Prof. Marco De Lillo,

Classe di Saxofono – Prof.ssa Antonella Munno,

Classe di Percussioni – Prof. Carlo Varlaro.

Il successo ottenuto al Concorso Internazionale della Sibaritide non rappresenta soltanto un traguardo artistico, ma la conferma concreta di come la scuola possa diventare un luogo di crescita, inclusione e speranza attraverso il linguaggio universale della musica.

Perché, come dimostrano questi giovani musicisti, la musica non è soltanto arte: è educazione, comunità e futuro.