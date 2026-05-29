Basilicata, lavoro al sole: “Tutela urgente per i lavoratori”. La richiesta

“Condivido l’appello dei sindacati che, in una lettera aperta al presidente della Giunta regionale, all’Assessore alla Salute e al presidente dell’Anci Basilicata, hanno chiesto di vietare in tutta la regione il lavoro all’aperto nelle ore di punta per chi è esposto al sole, oltre che nel settore agricolo, anche nei cantieri edili.

La salute dei lavoratori deve essere garantita e tutelata, soprattutto alla luce dell’arrivo anticipato delle ondate di calore stagionali, come segnalato dalle principali piattaforme di rilevazione”.

Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd, che continua:

“Il tema si inserisce nel più ampio quadro della salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori, che è al centro della nostra azione, anche a partire dal riconoscimento dei rischi legati agli impatti del cambiamento climatico nella nostra società.

Per questo ho scritto al presidente Bardi e all’assessore Latronico non solo per sostenere la richiesta dei sindacati sul rischio microclimatico e da radiazione solare in questa fase, ma anche per chiedere che la situazione resti sotto attenta osservazione da parte della Regione, nell’ambito delle sue competenze, in vista dell’arrivo dei mesi più caldi”.