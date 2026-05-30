Matera, torneo “Maria Santissima della Bruna”: scorpacciata di gol e tanto divertimento per il pubblico presente. I dettagli

Scorpacciata di gol e tanto divertimento per il pubblico al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo nella seconda settimana del 31° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a cinque.

L’evento organizzato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano regala al sempre folto numero di spettatori presenti sulle tribune del complesso sportivo, oltre che ai tanti collegati on line grazie alle dirette della G&D Production e Lepole Tv, una settimana ricca di emozioni.

Oltre sessanta reti da gustare, belle giocate e progressioni, scambi rapidi e inserimenti, non è mancato niente in questa settimana di sfide, che ha sancito la conferma del primo posto a pari merito per la Bad Boys, la Laser Medicina Estetica e Team della Bruna.

Ma andiamo con ordine.

Nelle quattro serate di spettacolo, Martedì si è aperto con la prima vittoria nel torneo della Tecnovetro-Essedì, detentrice della Coppa e della Supercoppa.

A farne le spese L’Angolo del Sapore, superato 4-1 nella ripresa, dopo un inizio in sordina.

Nell’altra sfida, invece, Domenico Grittani con una tripletta ha trascinato i suoi contro la Terrazza Cavaliere (5-2 il finale).

Gara intensa e combattuta, il Mercoledì tra Diledil e Bar Tabaccheria Tre Torri.

Nel primo tempo Cristian Andrisani e Vincenzo Montemurro impattano il punteggio, stessa cosa nella ripresa con Emanuele Bruno che riprende il gol di Piero Dimita.

Nel finale la zampata del 3-2 vincente per la Diledil arriva da Ventura, che chiude la sfida.

Intensissima la seconda gara ad alto tasso di qualità e concretezza.

La Laser Medicina Estetica si aggiudica il big match contro l’Agenzia La Lucana-Central Frutta grazie ad un secondo tempo sontuoso.

Nel primo tempo botta e risposta che regala 4 gol per parte; mentre nella ripresa la doppietta di Giordano spezza in due la gara.

Ladisi chiude quasi i conti ma un rigore di Gallitelli riapre il match a 5 minuti dal termine.

L’Agenzia La Lucana ci prova a rientrare in gara, ma in contropiede subisce il gol dell’8-5 finale.

Altra sfida dall’alto tasso tecnico quella del Giovedì tra Boutique Kitch-La Voglia Matta e i Bad Boys.

Primo tempo sull’1-1; mentre nei primi 15′ della ripresa i bianchi costruiscono il loro successo soprattutto grazie alle giocate di Ghazi, doppietta e assist vincente per lui.

Arriva troppo tardi l’arrembaggio su tiro libero di capitan Buoncore (autore di una doppietta) per i verdi di Kitch (2-5 il finale).

Nella serata di Venerdì altre due sfide scoppiettanti.

Il Team della Bruna si conferma tra le migliori con un primo tempo da applausi.

Segnano Pilieri, Perrucci, Andrisani, ancora Pilieri e Carella (5-0).

Poi qualcosa si blocca e FDA Costruzioni inizia a macinare gioco e gol: Di Lecce, due volte Carruozzolo e Matarazzo portano i bianchi della FDA ad un solo passo dal pareggio.

Ci pensa ancora Pilieri con la sua tripletta a una manciata di minuti dalla fine a ristabilire la doppia distanza e chiudere virtualmente l’incontro, che finisce così (6-4).

Non da meno l’ultima sfida della settimana tra MDA Futsal Team e Ferroli.

Il 4-1 del primo tempo non scoraggia i giovani rossi, che ci provano e a 10′ dalla fine con Coretti trovano anche la rete del 6-4.

Ma la più esperta formazione della MDA Futsal tiene bene e il risultato resta invariato, per il primo successo, dopo il pari dell’esordio.

Nella terza giornata con inizio da Mercoledì 3 Giugno sono previste:

alle ore 21 Bad Boys-L’Angolo del Sapore e alle ore 22 Bar Tabaccheria Tre Torri-Boutique Kitch/La Voglia Matta; Giovedì 4 alle ore 22 Tecnovetro/Essedì-Ferroli; Venerdì 5 alle ore 21 Agenzia La Lucana/Central Frutta-Team della Bruna e alle ore 22 Terrazza Cavaliere-Laser Medicina Estetica; mentre Lunedì 8 Giugno per concludere la terza giornata: alle ore 21 FDA Costruzioni-Diledil e alle ore 22 LC Team Ecosistema Fratelli Nuzzi-MDA Futsal Team.

Ancora altre sfide importanti e tanto divertimento sono previsti al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo, con sfide emozionanti e ricche di grandi giocate.