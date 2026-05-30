Matera, si conclude il percorso tra sport e alimentazione: coinvolti oltre 100 bambini e le loro famiglie. I dettagli

Si è tenuta questa mattina a Matera la conferenza stampa conclusiva del progetto “Edu Sport – Percorsi di educazione alimentare e sportiva per stili di vita attivi”, promosso dal Comitato Territoriale UISP Matera con il sostegno del Dipartimento per lo Sport, che negli ultimi mesi ha coinvolto bambini, famiglie, insegnanti e operatori in un articolato percorso dedicato alla promozione della salute e del benessere attraverso lo sport.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati dell’iniziativa, inserita in un programma nazionale attivo nelle città di Matera, Genova, Oristano, Perugia, Roma, Taranto e Valle Susa, che nella città dei Sassi ha interessato oltre 100 bambini degli Istituti Comprensivi Fermi e Bramante–Torraca, coinvolgendo al tempo stesso famiglie, docenti, educatori e operatori sportivi.

Il progetto ha promosso un approccio integrato alla salute e al benessere, combinando attività ludico-motorie, educazione alimentare, momenti di formazione e iniziative di cittadinanza attiva.

Nel corso dei mesi, i bambini hanno preso parte a laboratori dedicati al movimento, alla scoperta di nuove discipline sportive, all’alimentazione consapevole e alla cura degli spazi comuni, vivendo esperienze capaci di coniugare apprendimento, partecipazione e divertimento.

Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento delle famiglie, protagoniste di numerose attività realizzate all’interno degli istituti scolastici.

Incontri dedicati ai corretti stili di vita, laboratori condivisi tra genitori e figli, momenti di confronto con professionisti della nutrizione e iniziative legate alla valorizzazione degli spazi pubblici hanno contribuito a rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità.

Tra le esperienze più significative del percorso anche la partecipazione dei bambini a Vivicittà Matera, una delle manifestazioni simbolo dello sport sociale promosso da UISP, che ha consentito ai partecipanti di vivere concretamente i valori dell’inclusione, della condivisione e della partecipazione attiva.

Nel corso del progetto non sono mancate attività dedicate alla sostenibilità ambientale, con iniziative che hanno coinvolto bambini e famiglie nella cura degli spazi scolastici e nella messa a dimora di piantine, contribuendo a diffondere una maggiore sensibilità verso il rispetto dell’ambiente e dei beni comuni.

Dichiara Michele Di Gioia, presidente di UISP Matera:

«I risultati presentati oggi confermano la bontà del percorso intrapreso.

EduSport ha dimostrato come sport, educazione alimentare e partecipazione possano diventare strumenti concreti di crescita per bambini e famiglie.

La risposta ricevuta dalle scuole e dalla comunità scolastica è andata oltre le aspettative e ci incoraggia a proseguire su questa strada.

In questi mesi abbiamo visto bambini imparare attraverso il gioco, confrontarsi con temi importanti come l’alimentazione, il rispetto dell’ambiente e la cura degli spazi comuni, vivere esperienze condivise con i genitori e con la comunità.

È questo il significato più autentico dello sport sociale: creare relazioni, generare opportunità e contribuire alla crescita delle persone e dei territori.

Un ringraziamento particolare va alle scuole, alle famiglie, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e ne hanno condiviso gli obiettivi».

Il bilancio finale restituisce l’immagine di una comunità educativa capace di lavorare insieme, mettendo in rete scuola, famiglie, istituzioni e associazioni con l’obiettivo comune di promuovere stili di vita attivi e consapevoli fin dall’infanzia.

Il progetto Edu Sport – Percorsi di educazione alimentare e sportiva per stili di vita attivi è promosso dal Comitato Territoriale UISP Matera, con il sostegno del Dipartimento per lo Sport, e realizzato con l’adesione del Comune di Matera, dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, dell’Istituto Comprensivo Bramante–Torraca e dell’Istituto Comprensivo Fermi.