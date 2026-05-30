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Arcieri della Basilicata in gara a Bernalda: ecco i vincitori dei titoli regionali targa 2026

30 Maggio 2026

Una splendida giornata di sport quella andata in scena il 24 maggio a Bernalda, dove il campo sportivo “M. Lorusso” ha ospitato il Campionato Regionale Targa FITARCO Basilicata 2026.

L’evento, organizzato dagli Arcieri Bernalda in collaborazione con il Comitato Regionale FITARCO Basilicata e con il patrocinio del Comune di Bernalda, ha visto la partecipazione di circa 60 arcieri provenienti da tutta la regione.

Dopo le 72 frecce di qualifica e gli emozionanti scontri diretti, sono stati assegnati i titoli regionali:

  • Arco Ricurvo Maschile – Leonardo Bernini (ASD Arcieri Bernalda)
  • Arco Ricurvo Femminile – Agnese Bitetti (ASD Tre Torri Viggiano)
  • Arco Compound Maschile – Paolo Appella (ASD Arcieri La Fenice Viggiano)
  • Arco Compound Femminile – Claudia Cippone (ASD Arcieri Bernalda)
  • Arco Nudo Maschile – Vincenzo Tufano (ASD Arcieri Dei Due Parchi)
  • Arco Nudo Femminile – Rosanna Falasca (ASD Arcieri Lucani Potenza)
  • Arco Ricurvo Allievi Maschile – Antonio Silletti (ASD Arcieri Bernalda)
  • Arco Ricurvo Ragazzi Maschile – Lorenzo Di Martino (ASD Arcieri Bernalda)

Commenta l’amministrazione regionale di Bernalda:

“Complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato, confermando la continua crescita del movimento arcieristico lucano.

Prossimi appuntamenti della stagione outdoor FITARCO Basilicata:

  • 7 giugno – Raduno rappresentativa Trofeo Pinocchio (Bernalda)
  • 20-21 giugno – Fase Nazionale Trofeo Pinocchio (Terni)
  • 10-12 luglio – Coppa Italia delle Regioni (Città della Pieve, PG)
  • 30 luglio – 2 agosto – Campionati Italiani 3D (Scalve, BG)
  • 3-6 settembre – Campionati Italiani Targa (Canegrate, MI)
  • 17-20 settembre – Campionati Italiani Campagna (Vitulano, BN)
  • 1-4 ottobre – Fase Nazionale Trofeo CONI (Bari)

Passione, impegno e spirito sportivo continuano a far crescere il tiro con l’arco in Basilicata.

Complimenti a tutti!

Ecco le foto.