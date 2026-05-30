Arcieri della Basilicata in gara a Bernalda: ecco i vincitori dei titoli regionali targa 2026

Una splendida giornata di sport quella andata in scena il 24 maggio a Bernalda, dove il campo sportivo “M. Lorusso” ha ospitato il Campionato Regionale Targa FITARCO Basilicata 2026.
L’evento, organizzato dagli Arcieri Bernalda in collaborazione con il Comitato Regionale FITARCO Basilicata e con il patrocinio del Comune di Bernalda, ha visto la partecipazione di circa 60 arcieri provenienti da tutta la regione.
Dopo le 72 frecce di qualifica e gli emozionanti scontri diretti, sono stati assegnati i titoli regionali:
- Arco Ricurvo Maschile – Leonardo Bernini (ASD Arcieri Bernalda)
- Arco Ricurvo Femminile – Agnese Bitetti (ASD Tre Torri Viggiano)
- Arco Compound Maschile – Paolo Appella (ASD Arcieri La Fenice Viggiano)
- Arco Compound Femminile – Claudia Cippone (ASD Arcieri Bernalda)
- Arco Nudo Maschile – Vincenzo Tufano (ASD Arcieri Dei Due Parchi)
- Arco Nudo Femminile – Rosanna Falasca (ASD Arcieri Lucani Potenza)
- Arco Ricurvo Allievi Maschile – Antonio Silletti (ASD Arcieri Bernalda)
- Arco Ricurvo Ragazzi Maschile – Lorenzo Di Martino (ASD Arcieri Bernalda)
Commenta l’amministrazione regionale di Bernalda:
“Complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato, confermando la continua crescita del movimento arcieristico lucano.
Prossimi appuntamenti della stagione outdoor FITARCO Basilicata:
- 7 giugno – Raduno rappresentativa Trofeo Pinocchio (Bernalda)
- 20-21 giugno – Fase Nazionale Trofeo Pinocchio (Terni)
- 10-12 luglio – Coppa Italia delle Regioni (Città della Pieve, PG)
- 30 luglio – 2 agosto – Campionati Italiani 3D (Scalve, BG)
- 3-6 settembre – Campionati Italiani Targa (Canegrate, MI)
- 17-20 settembre – Campionati Italiani Campagna (Vitulano, BN)
- 1-4 ottobre – Fase Nazionale Trofeo CONI (Bari)
Passione, impegno e spirito sportivo continuano a far crescere il tiro con l’arco in Basilicata.
Complimenti a tutti!
Ecco le foto.