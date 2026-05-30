Al via la rassegna musicale dei Musei nazionali di Matera: omaggio a Respighi, Verdi e Puccini. Ecco il concerto in programma

I Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, nell’ambito del progetto In-cedere: il fluire del tempo in Lucania, beneficiario del Bando “Valorizzazione delle Attività di Spettacolo dal Vivo da parte di Istituti e Luoghi della Cultura Statali 2026” della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, per la seconda edizione, in collaborazione con l’Associazione Avvertenze Generali, inaugurano la sezione musica con l’Orchestra Philarmonica Phlegrea.

L’iniziativa musicale ideata dai Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, è diffusa su tutto il territorio e prevede una serie di appuntamenti che da giugno fino a settembre, animeranno i Musei e i Parchi archeologici della Basilicata.

Il primo appuntamento è Sabato 6 Giugno 2026 alle 19.30 presso l’Ex Ospedale san Rocco a Matera, già sede di numerose iniziative musicali all’interno del chiostro.

Domenica 7 giugno 2026 alle ore 18.30 sarà il Museo archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” di Potenza, ad ospitare la grande orchestra.

A dirigere l’orchestra di questi due concerti sarà il Maestro Rosario Assante di Cupillo, con la partecipazione del soprano Miriam Cicotti.

L’orchestra, formata esclusivamente da professionisti del settore: docenti dei conservatori di Napoli e Salerno e da musicisti che collaborano stabilmente con il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno, diffonde la musica colta in luoghi fortemente evocativi per renderla fruibile ad un vasto pubblico abitualmente lontano un repertorio classico.

Per l’occasione si celebrerà il genio musicale di Ottorino Respighi, nel novantesimo anno della morte.

Saranno eseguite antiche danze ed arie per liuto terza suite, tratto da una libera trascrizione per orchestra d’archi, Allegro moderato, Siciliana, Passacaglia.

Altro omaggio che il Maestro Assante di Cupiello, ha deciso di eseguire, sarà a Giuseppe Verdi, nel 125esimo anniversario della morte, con Ave Maria dall’Otello, Atto I, Soprano Eleonora Arpaise e a Giacomo Puccini, eseguendo arie d’opera tratte da La Traviata, Il Rigoletto, L’Otello e Gianni Schicchi.

La partecipazione al concerto è gratuita, al solo costo del biglietto d’accesso al sito.