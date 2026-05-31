Una via che unisce la geografia e le coscienze: Montescaglioso dedica una strada a Peppino Impastato. Il programma

Quest’anno la Festa della Repubblica vedrà a Montescaglioso un momento straordinario che unisce cultura, memoria e sviluppo urbano.
Alle ore 18.30, presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo, si terrà un convegno dedicato al tema della legalità e dell’impegno civile.
Un momento di confronto per ricordare l’importanza di fare rete contro ogni forma di sopraffazione e per coltivare la cultura della giustizia sociale.
Al termine del convegno ci sposteremo tutti insieme verso la nuova arteria stradale dedicata a Peppino Impastato per il taglio del nastro.
Un’opera strategica che decongestionerà il traffico e migliorerà la viabilità urbana.
Così il Sindaco Zito:
“C’è un filo rosso invisibile ma potente che lega l’infrastruttura alla figura a cui è dedicata: il valore dell’unione.
La via unisce la geografia di Montescaglioso: cuce insieme due quartieri, accorcia le distanze tra la zona Belvedere e la parte un po’ più bassa della Città, immettendosi direttamente su Via Ginosa.
Peppino Impastato, invece, unisce le coscienze: con il suo coraggio Impastato ha unito le persone oneste oltre ogni divisione, creando un fronte comune contro la mafia nel nome della libertà.
Dedicare questa strada a Peppino Impastato significa ricordare che la legalità non è un concetto astratto, ma una via da percorrere insieme, un ponte che unisce i cittadini attorno ai valori più sani della nostra Repubblica”.
Di seguito la locandina con i dettagli.