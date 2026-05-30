Un palco per ricordare e sensibilizzare: a Marconia omaggio alle vittime della strada e premi agli studenti. Ecco le foto

Si è svolta ieri al Cineteatro “Rinascente” di Marconia la manifestazione conclusiva della 3ª edizione del progetto ‘Il teatro per la sicurezza stradale’.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pisticci in memoria dei giovani studenti pisticcesi vittime della strada, nasce per parlare alle nuove generazioni di sicurezza, responsabilità, rispetto delle regole, mobilità sostenibile e tutela della vita.

La mattinata si è aperta con i saluti del sindaco Domenico Albano e della dirigente scolastica Cristalla Mezzapesa, alla presenza dei familiari dei giovani pisticcesi vittime della strada e di una rappresentanza delle scuole.

Una partecipazione che ha reso la giornata particolarmente intensa, con momenti di memoria, riflessione e commozione.

Sul palco si sono esibiti due gruppi dell’I.I.S. “Pisticci-Montalbano”: uno dell’Alberghiero e uno del Tecnologico.

Prima del verdetto finale, sono intervenuti anche il vicesindaco Giuseppe Miolla, il consigliere regionale Piero Marrese e l’assessora alle Politiche Sociali Marilisa Marranzini.

A vincere è stato il gruppo del Tecnologico, premiato per la cura e creatività della scenografia, l’ottimo affiatamento sul palco e l’efficacia del messaggio proposto.

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti partecipanti è stato consegnato un attestato per la partecipazione.

Ai cinque componenti del gruppo vincitore sono state assegnate le borse di studio da 1.000 euro ciascuna.

Complimenti a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che hanno partecipato!

Ecco le foto.