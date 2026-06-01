Meteo Matera: Festa della Repubblica col bel tempo. Ecco le previsioni

Tempo ancora stabile e soleggiato su Puglia, Basilicata e Molise.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 2 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 18°C.
Mercoledì 3 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 17°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.