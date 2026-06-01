Matera, apertura straordinaria dei bagni pubblici: gli orari

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’Assessore all’Ambiente, Igiene e Parchi Rocco Buccico annunciano l’avvio del piano di apertura straordinaria dei bagni pubblici cittadini, una misura promossa dall’Amministrazione comunale finalizzata a garantire maggiori servizi, decoro urbano e accoglienza ai numerosi visitatori che scelgono Matera come meta turistica.

Dichiarano il Sindaco e l’Assessore:

“L’implementazione dei servizi igienici pubblici e il prolungamento degli orari di apertura e chiusura rappresentano una risposta concreta alle esigenze della città e dei tanti turisti che ogni giorno visitano Matera.

Si tratta di un intervento necessario per migliorare l’accoglienza, rafforzare il decoro urbano e offrire migliori servizi per i turisti”.

L’estensione degli orari interesserà i seguenti bagni pubblici:

* Piazza Vittorio Veneto: ore 9:00 – 23:00;

* Via Madonna delle Virtù: ore 10:00 – 21:00;

* Ipogei di Piazza San Francesco: ore 10:00 – 13:00 e ore 14:00 – 21:00;

* Via dei Fiorentini: ore 10:00 – 13:00 e ore 14:00 – 21:00.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare il servizio affinché siano garantiti gli standard di pulizia, funzionalità e fruibilità, soprattutto durante l’alta stagione turistica.