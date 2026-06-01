Bernalda, cortei e deposizione della corona d’alloro per la Festa della Repubblica. Il programma

Il Comune di Bernalda celebra l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, una ricorrenza che ricorda i valori di democrazia, libertà e partecipazione che fondano il nostro Paese.
La cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni che si terranno martedì 2 giugno secondo il seguente programma:
Metaponto
- Ore 10:00 – Formazione del corteo dinanzi alla sede della Delegazione Comunale, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose
- Ore 10:15 – Corteo e deposizione della corona d’alloro
- Ore 10:45 – Saluti istituzionali
Bernalda
- Ore 11:15 – Formazione del corteo dinanzi alla sede della Delegazione Comunale, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose
- Ore 11:30 – Corteo e deposizione della corona d’alloro
- Ore 11:45 – Saluti istituzionali
Un momento di condivisione e memoria per rendere omaggio alla storia della nostra Repubblica e ai principi che continuano a guidare la nostra comunità.