Asm: “nessun licenziamento previsto”. Queste le dichiarazioni

In merito alle dichiarazioni diffuse dalle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL riguardanti la riorganizzazione dei servizi di vigilanza armata, custodia, portierato e trasporto pazienti, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti per evitare interpretazioni che rischiano di generare inutili preoccupazioni tra i lavoratori e nell’opinione pubblica:

“La deliberazione adottata dall’Azienda si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse, finalizzato a migliorare l’efficienza dei servizi e a garantire la sostenibilità economica dell’ente, senza compromettere la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

Giova ribadire che l’Azienda non modifica i livelli occupazionali impiegati nei servizi esternalizzati interessati dalla riorganizzazione.

L’intervento riguarda esclusivamente una razionalizzazione delle ore di servizio, conseguente a una revisione organizzativa.

Risulta pertanto improprio alimentare allarmismi o rappresentare scenari che non trovano riscontro nei contenuti effettivi degli atti adottati dall’Azienda.

L’ASM è pienamente consapevole della delicatezza del tema e dell’impatto che ogni scelta organizzativa può avere sui lavoratori coinvolti, motivo per cui ogni decisione viene assunta con senso di responsabilità e nell’interesse generale del sistema sanitario territoriale.

Prima di diffondere valutazioni che possono generare preoccupazione, sarebbe opportuno acquisire tutte le informazioni necessarie direttamente dall’ASM, al fine di comprendere nel dettaglio le modalità con cui la riorganizzazione è stata attuata.

“L’obiettivo dell’Azienda non è penalizzare i lavoratori, ma rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi in un quadro di sostenibilità economica e di tutela dell’assistenza sanitaria – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo-.

Il percorso di riorganizzazione sta avvenendo nella massima trasparenza e nel rispetto delle persone coinvolte, pertanto è opportuno conoscere nel dettaglio i provvedimenti prima di emettere giudizi affrettati”.