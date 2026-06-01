Matera sblocca l’avanzo di amministrazione: fondi per strade, scuole e patrimonio storico

L’amministrazione comunale di Matera segna un passaggio fondamentale per la realizzazione di opere pubbliche prioritarie attraverso l’approvazione della Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2026-2028.

Questo provvedimento contabile permette l’impiego operativo di parte dell’avanzo di amministrazione 2025, sbloccando risorse fondamentali per il sostegno ai cittadini, la riqualificazione urbana e la messa in sicurezza del territorio.

Tra le misure di maggiore impatto sociale, l’Amministrazione ha confermato lo stanziamento di 700.000 euro derivanti da fondi regionali specificamente destinati ai contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Questa operazione consentirà agli uffici comunali di procedere finalmente con l’erogazione delle somme ai cittadini che hanno già sostenuto spese per rendere accessibili le proprie abitazioni.

Parallelamente, sul fronte della tutela del patrimonio monumentale, è stata definita la dotazione finanziaria complessiva per il restauro del Casino Dragone, pari a 2.160.000 euro. Tale intervento sarà sostenuto da 1.460.000 euro di fondi europei Metro Plus e integrato da 700.000 euro di risorse proprie del Comune provenienti da compensazioni ambientali.

Un capitolo significativo della variazione riguarda il completamento delle opere finanziate dal PNRR e la riqualificazione delle aree centrali.

L’Ente ha dovuto destinare quote dell’avanzo disponibile per coprire integrazioni di costo non previste nelle progettazioni iniziali, assicurando 500.000 euro per gli asili nido, 170.000 euro per le palestre scolastiche e 90.000 euro per l’ultimazione del Centro di raccolta di Matera Nord.

Contestualmente, è stato garantito il cofinanziamento comunale di 950.426,63 euro necessario per il progetto del parcheggio interrato nell’area di piazza della Visitazione e piazza Matteotti, un’opera cardine per la mobilità urbana.

La viabilità cittadina resta al centro degli investimenti programmati, con l’assegnazione di ben 1.350.000 euro per la cura dello spazio pubblico. Nello specifico, l’Amministrazione ha previsto 1.200.000 euro per la manutenzione straordinaria dei piani viabili cittadini, a cui si aggiungono 150.000 euro destinati a un accordo quadro per interventi puntuali e immediati su strade e marciapiedi.

«Con questa manovra diamo risposte concrete ai bisogni della città – dichiara l’assessora Gaudiano – ma non possiamo ignorare che l’obbligo di intervenire con circa 760.000 euro di fondi comunali per completare asili, palestre e il centro di raccolta sia la conseguenza di una progettazione iniziale poco precisa che non ha tenuto conto di tutte le variabili tecniche.

Una pianificazione esecutiva più attenta ai bisogni reali ci avrebbe permesso di destinare quelle stesse risorse interamente alla manutenzione stradale, portando l’investimento complessivo sui manti viabili a superare i 2 milioni di euro.

Il nostro impegno futuro – conclude – sarà quello di garantire una progettazione di qualità superiore per ottimizzare ogni risorsa pubblica, evitando soluzioni d’urgenza e massimizzando i benefici per la comunità materana».

«Con questa variazione trasformiamo i numeri in fatti: l’avanzo di bilancio diventa valore reale per Matera», aggiunge il sindaco, Antonio Nicoletti.

«Restituiamo risorse alla comunità investendo sulla sicurezza delle strade, sul potenziamento delle scuole e sul restauro del nostro patrimonio storico.

È un impegno concreto – conclude – per migliorare, giorno dopo giorno, la qualità della vita e i servizi per le nostre famiglie».