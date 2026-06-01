Matera, convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 29.05.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16.00 di giovedì 04 giugno 2026 e di 2^ convocazione alle ore 16.00 di sabato 06 giugno 2026, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Mozione a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Rubino avente ad oggetto: “Mozione Sicurezza stradale nella città di Matera – Piano straordinario per il ripristino del manto stradale a tutela di motociclisti e ciclisti” – (Prot. n. 0037636/2026 del 22/04/2026);

3. Comunicazione delibere di Giunta:

– n. 84 del 27-03-2026 avente ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva di € 6.009,82“;

– n. 114 del 06-05-2026 avente ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva per € 42.747,84“;

– n. 120 del 08-05-2026 avente ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva per € 2.500,00“;

4. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Bennardi, avente ad oggetto: “La prevenzione al suicidio come necessità sociale e sfida politica: istituzione di una rete cittadina di prevenzione e supporto psicologico” (Prot. n. 0024152/2026 del 16/03/2026);

5. Ordine del giorno presentato nel corso del Consiglio Comunale del 02-04-2026, a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Tarasco, avente ad oggetto: “Azioni di tutela del comune di Matera in ordine alla procedura di affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano e interlocuzione con la Regione Basilicata“;

6. Modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028, elenco annuale 2026 e consequenziale modifica del Documento Unico di Programmazione 2026-2028.