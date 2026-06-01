Banda di ladri in azione a Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri: arrestata una persona. I dettagli

La Polizia ha arrestato a Bari, un uomo di origine georgiana, ed è alla ricerca degli altri suoi connazionali componenti di una banda responsabile di una serie di furti seriali commessi tra i comuni di Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri, nel Materano.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una vera e propria scia di reati commessi tra la fine di gennaio e la metà di aprile scorso: decine di colpi messi a segno, a cui si aggiungono almeno altri 15 episodi non denunciati formalmente dalle vittime, in quanto rimasti incompiuti.

I malviventi prendevano di mira le abitazioni, i locali seminterrati e i box auto di complessi condominiali, violandoli con tecniche di effrazione chirurgiche.

Il Commissariato di Policoro, anche per l’approfondita conoscenza delle dinamiche della criminalità georgiana, specializzata in questo tipo di furti, ha raccolto elementi di prova schiaccianti, tra cui alcuni fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza esaminati.