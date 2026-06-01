Giada porta Bernalda alla finale nazionale dei giochi matematici alla Bocconi: bravissima!

La studentessa bernaldese Giada Tarulli, frequentante il primo anno del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’IIS Bernalda Ferrandina, ha partecipato il 30 maggio alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici presso l’Università Bocconi.
La manifestazione, tra le più prestigiose competizioni matematiche dedicate agli studenti, coinvolge ogni anno migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia.
L’accesso alla finale nazionale rappresenta un importante riconoscimento delle capacità, dell’impegno e della passione per la matematica.
Per Giada è stata un’esperienza formativa di grande valore, vissuta confrontandosi con alcuni tra i migliori giovani talenti italiani della sua categoria.
A lei vanno i complimenti per aver rappresentato con serietà, entusiasmo e determinazione la sua scuola e la comunità di Bernalda.