Il grande calcio giovanile fa tappa a Marconia: sul territorio appassionati provenienti da Basilicata, Puglia e Calabria. L’evento di presentazione

Il 𝟱 𝗲 𝟲 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 lo 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗥𝗲𝗴𝗶𝗻𝗮-𝗠𝗮𝘂𝗿𝗼” 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮 ospiterà alcune gare della 𝗜𝗫 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 del 𝗧𝗼𝗿𝗻𝗲𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗿 𝗝𝗼𝗻𝗶𝗼.

Una manifestazione sportiva che coinvolge più comunità della costa jonica e porta sul territorio squadre, famiglie e appassionati provenienti da 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮, 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗶𝗮, con la partecipazione anche delle 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, guidate dai mister 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗖𝗶𝗿𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 e 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗼.

Per Marconia sarà anche una nuova occasione per vivere lo sport in un impianto tornato a ospitare il calcio giocato, con la partecipazione di giovani atleti e società impegnate in giornate di gioco e sana competizione.

La 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 del torneo si terrà il 𝟱 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 alle 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟭𝟱 presso 𝗜 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗱’𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 a Nova Siri, alla presenza di tutte le squadre partecipanti e degli ospiti d’eccezione 𝗠𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗶, giornalista Mediaset, e 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼 𝗧𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮𝗿𝗱𝗶, ex calciatore di Serie A.

Di seguito la locandina con i dettagli.