Bollo e superbollo, doppia scadenza fiscale a giugno: le date da segnarsi

Nel mese di giugno 2026 ci saranno due diverse scadenze per il pagamento del bollo e del superbollo auto, le tasse sul possesso di automobili.

A causa del calendario di maggio infatti, la scadenza per il pagamento del bollo di aprile cadrà il 1° giugno, mentre quella per il mese di maggio arriverà regolarmente l’ultimo giorno del mese.

Nelle stesse date, fa sapere quifinanza, potranno essere pagati anche entrambi i superbolli.

In alcune regioni, visto che questa tassa è regionale, è possibile attivare la domiciliazione bancaria del bollo, non solo eliminando la necessità di ricordarsi della scadenza, ma a volte riducendo l’entità del bollo stesso.

Il 1° giugno è fissato il pagamento del bollo e del superbollo con scadenza nel mese di aprile.

Di norma il pagamento va eseguito entro la fine del mese successivo a quello di scadenza dell’ultima tassa dovuta.

Il bollo di aprile, quindi, andrebbe pagato entro il 31 maggio. Questa data cade però di domenica e quindi l’Agenzia delle entrate ha ritardato il versamento di un giorno, a lunedì 1° giugno.

Il 30 giugno, l’ultimo giorno del mese, cade di martedì e quindi il pagamento del bollo in scadenza a maggio dovrà avvenire regolarmente entro questa data.

Per queste ragioni a giugno ci sarà una doppia scadenza per il bollo auto, sia per le vetture per cui scade ad aprile, sia per quelle per cui scade a maggio.

Da diverso tempo esistono molteplici modi in cui si può pagare il bollo auto, molti dei quali online. Tra questi, sono disponibili:

pagoBollo, tramite il servizio online dell’Automobile Club Italiano (Aci) Bollonet;

servizi online messi a disposizione dai siti delle Regioni;

l’home banking della propria banca;

l’app Io, che può anche mandare una notifica nel giorno di scadenza del pagamento.

Per eseguire questo pagamento non è però obbligatorio utilizzare i canali online. Esistono infatti ancora molti metodi di pagamento di persona, come:

il pagamento presso le sedi Aci locali;

i punti vendita convenzionati con Mooney;

gli sportelli di Poste Italiane;

gli sportelli bancari;

i punti vendita Lottomatica.

Il bollo e il superbollo sono tributi regionali, che sono gestiti e riscossi dalle Regioni.

Per questa ragione, nelle varie parti d’Italia, ci sono diversi regolamenti e anche diverse possibilità di pagamento. Una delle differenze più sostanziali è la possibilità della domiciliazione bancaria del pagamento del bollo.

I vantaggi di questa metodologia sono spesso molteplici. Quello più evidente e comune a tutte le Regioni che hanno intrapreso iniziative di questo tipo, è l’automazione del pagamento. Non è più necessario ricordarsi che si deve pagare il bollo. Il denaro necessario viene automaticamente scalato dal conto corrente.

Sono però al momento solo quattro le Regioni in cui è possibile attivare la domiciliazione bancaria del bollo e del superbollo auto. Ognuna offre anche uno sconto sul bollo per spingere i contribuenti verso questa alternativa:

Lombardia, 15% di sconto sul bollo;

Lazio, 10% di sconto sul bollo;

Campania, 10% di sconto sul bollo;