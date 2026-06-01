Matera, questi lavoratori a rischio licenziamento: l’incontro in Comune

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, l’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso e il dirigente Paolo Milillo hanno incontrato questo pomeriggio, nel palazzo comunale, le rappresentanze sindacali del servizio di trasporto pubblico urbano.
Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato la necessità di definire con chiarezza la situazione occupazionale del personale, alla luce dell’apertura da parte dell’azienda della procedura di licenziamento collettivo, in concomitanza con la scadenza dell’attuale contratto di servizio.
Il sindaco Nicoletti, nell’esprimere vicinanza alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, ha ribadito l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso una vicenda che coinvolge numerosi lavoratori e le loro famiglie, sottolineando l’impegno del Comune nel perseguire soluzioni che consentano di garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e di qualità, e al contempo la tutela dei livelli occupazionali.
L’Amministrazione continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, continuando ad essere parte attiva e mantenendo aperto il confronto con tutte le parti coinvolte, in particolare la Regione Basilicata, che ha la competenza di legge per gestire la procedura di affidamento del servizio.