Grave incidente in Basilicata: una persona travolta da un albero! Eliambulanza sul posto

Un uomo è rimasto ferito in modo grave oggi, intorno a mezzogiorno, a causa di un incidente nei boschi di Terranova del Pollino, in provincia di Potenza.

La vittima stava lavorando o svolgendo attività in una zona boschiva quando è stata travolta e schiacciata da un albero.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

Dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato poi trasferito d’urgenza (in codice rosso) all’ospedale di Potenza con l’eliambulanza.

I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.