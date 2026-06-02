Mancini celebra il 2 giugno a Matera: “Libertà conquistata e futuro da custodire”

“Ottant’anni dopo quella scelta che cambiò il destino dell’Italia, sentiamo ancora vibrare la stessa emozione: la Repubblica non è solo una forma di Stato, è la nostra storia condivisa, la libertà conquistata, il futuro da custodire insieme”.

Nell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, partecipando alle celebrazioni a Matera, ha ricordato il significato profondo del 2 giugno 1946, “quando l’Italia scelse la libertà e la democrazia dopo gli anni della dittatura e della guerra.

Una scelta che vide anche il primo voto politico delle donne, passo decisivo verso una democrazia più giusta e rappresentativa.

In un tempo segnato da conflitti e incertezze, la Repubblica resta una comunità che difende la dignità della persona, il dialogo e la pace”.

Il Presidente ha poi ricordato che la Provincia “resta un presidio istituzionale al servizio dei Comuni, impegnata su infrastrutture, sicurezza del territorio e opportunità per i giovani.

A loro è rivolto l’invito più forte: credere nella democrazia, studiare la Costituzione e rendere vivi i suoi valori ogni giorno”.