Policoro, Rotary Club dona carrozzine elettriche e totem per rendere la cultura fruibile a tutti

Si è svolta lo scorso 30 maggio, presso le ‘Cantine Lunati’, nella zona Cugno dei Vagni a Nova Siri, la cerimonia di consegna del service “Le Vie della Siritide”, progetto promosso dal Rotary Club Siritide Policoro grazie a una Sovvenzione Distrettuale della Rotary Foundation e realizzato in collaborazione con il Comune di Policoro, il Comune di Nova Siri e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide.

L’iniziativa è stata esplicata alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2120, Antonio Braia, dell’Assessore regionale Cosimo Latronico, del dott. Antonello Mele, dell’avv. Enrico Bianco e della dott.ssa Valeria Gugliermina, che hanno condiviso un momento di confronto e riflessione sul valore della cultura come strumento di inclusione e sviluppo territoriale.

“Le Vie della Siritide” rappresenta un progetto capace di coniugare valorizzazione del patrimonio culturale, accessibilità e crescita della comunità.

Tra gli interventi realizzati figurano la donazione di due carrozzine elettriche, finalizzata a favorire una sempre maggiore fruibilità degli spazi culturali e al superamento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un totem multimediale per arricchire l’esperienza dei visitatori, il sostegno a giovani ricercatori e il consolidamento di una rete istituzionale orientata a generare nuove opportunità per il territorio.

Nel suo intervento, la Presidente del Rotary Club Siritide Policoro, Eva Labriola, ha evidenziato il principio che ha guidato l’intero percorso progettuale:

“La cultura unisce. Unisce persone, generazioni, istituzioni e professionalità differenti, creando connessioni capaci di produrre valore duraturo per la comunità.”

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i soci del Club che hanno contribuito alla realizzazione del service e, in particolare, a Mary Maria De Lorenzo, Marianna Nardiello, Nino Oriolo, Lucia Martorella, Giuseppe Mitidieri e Manuela Truncellito, che, con il supporto tecnico del Prof. Martorella, hanno trasformato competenze, impegno e visione in risultati concreti al servizio della collettività.

Particolarmente emozionante è stato poi il momento dedicato alla nomina del Governatore Antonio Braia a Socio Onorario del Rotary Club Siritide Policoro, quale riconoscimento per il costante sostegno, la guida autorevole e la vicinanza dimostrata nel percorso di crescita del Club.

Nel suo intervento conclusivo, il Governatore Braia ha sottolineato il ruolo fondamentale della Rotary Foundation nel rendere possibili progetti ad alto impatto sociale e ha incoraggiato il giovane Club a proseguire con entusiasmo il proprio cammino, continuando a costruire valore per il territorio attraverso competenza, conoscenza e connessione.

Con “Le Vie della Siritide”, il Rotary Club Siritide Policoro conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che rendano la cultura sempre più accessibile, inclusiva e capace di generare sviluppo, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini rappresenti la chiave per costruire il futuro delle comunità.