La Basilicata conquista gli USA: ottimo riscontro per la missione turistica e culturale a New York e Houston

Si è conclusa la missione negli Stati Uniti promossa dall’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), in collaborazione con ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo USA, il Comune di Aliano e con il supporto della Italy-America Chamber of Commerce of Texas. Due tappe — New York e Houston — per presentare la Basilicata come destinazione turistica e approfondirne i legami culturali con il mercato nordamericano.

A New York, nella Old Saint Patrick’s Cathedral, ospiti di Don Luigi Portarulo e alla presenza della Vice Console Alessandra Oliva, la presentazione si è sviluppata attorno al progetto “Basilicata, New Italian Wonder”.

Il Sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo e il professor Giuseppe Appella hanno illustrato l’opera di Paul Russotto, artista originario del paese dei calanchi e figura di riferimento dell’espressionismo astratto americano.

L’incontro ha coinvolto circa settanta tra buyers e giornalisti ed è stato anche un’occasione di restituzione del percorso culturale avviato con la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura per il 2027. A seguire l’evento anche “La Voce di New York” che in questi giorni ha dedicato diversi articoli alla Basilicata.

Ad Houston si sono poi tenuti due appuntamenti distinti.

Il primo ha visto l’APT e gli operatori lucani che hanno aderito all’invito dell’agenzia — Il Borgo Ospitale di Rotonda e il Moyseion di Matera — confrontarsi con trenta buyers texani.

Il secondo appuntamento si è svolto invece in occasione delle celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica italiana organizzate dal Consolato Generale d’Italia e dal Console, Mauro Lorenzini, nell’ambito delle quali la Basilicata è stata Regione d’onore.

Ha spiegato il Direttore di APT, Margherita Sarli:

“Il mercato statunitense è per la Basilicata un riferimento consolidato, con il quale è necessario mantenere relazioni continuative.

Questa missione ci ha consentito di presidiare mercati tradizionali come New York e di esplorare, su invito di ENIT, realtà ancora poco frequentate dalla promozione italiana, come Houston. Valuteremo i ritorni di questa apertura.

Un ringraziamento al Comune di Aliano che, nel solco della candidatura a Capitale della Cultura e della partnership con APT, ha impreziosito la missione con un contributo culturale di qualità”.

Ha dichiarato il Sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo:

“In occasione della Festa della Repubblica, il tricolore sventolava a Houston.

Questa missione, da New York a Houston, conferma il percorso di internazionalizzazione che Aliano e la Basilicata stanno costruendo con metodo e convinzione.

Abbiamo portato i calanchi, la memoria di Carlo Levi e l’arte di Paul Russotto, interprete lucano dell’espressionismo astratto americano: un filo che unisce due mondi e che trova negli Stati Uniti un terreno di ascolto autentico. Riportiamo a casa nuove relazioni e prospettive concrete”.

Ha precisato Caterina Orlando, Country Manager Enit USA:

“L’attività b2b della Basilicata a Houston rappresenta un’importante opportunità per promuovere il territorio e valorizzarne le eccellenze in uno dei principali hub internazionali del business e dell’energia. L’azione promozionale favorisce la creazione di nuovi rapporti con gli operatori dell’industria turistica statunitense, offrendo l’occasione di rafforzare la conoscenza della destinazione Basilicata e di sviluppare nuove collaborazioni finalizzate ad attrarre flussi turistici provenienti da un mercato strategico e ad alto potenziale come quello del Texas”.