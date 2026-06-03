Matera, Polizia di Stato: a 91 anni il dottor Morea riceve la qualifica honoris causa di Dirigente Superiore

Il dottor Leopoldo Stefano Morea, già funzionario della Polizia di Stato, ha ricevuto all’età di 91 anni la qualifica honoris causa di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, conferitagli in riconoscimento dei meriti acquisiti nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera.

Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cerimonia promossa dal Questore Della Cioppa, che ha voluto rendere omaggio al dottor Morea esprimendo vivo apprezzamento per il servizio svolto e per il significativo contributo offerto all’Amministrazione.

Nel corso della sua attività professionale, il dottor Morea ha prestato servizio presso le Questure di Forlì e Matera, ha diretto il Commissariato di Crema ed è stato vicario delle Questure di Cremona e Reggio Emilia.

È stato inoltre capocorso in due occasioni presso la Scuola di Polizia, nell’ambito dei corsi di qualificazione professionale e di formazione dirigenziale.