Scambi giovanili: a Matera l’incontro tra famiglie, ragazzi e volontari Lions

Domenica 7 giugno 2026 presso la Sala Ratzinger in Piazza S. Agnese a Matera, alle ore 9:30, si terrà l’annuale incontro organizzato dal Comitato Scambi giovanili e Campi per la gioventù del Lions allo scopo di incontrare le famiglie dei giovani che partiranno per tutte le destinazioni estere per il Lions Youth Exchange Italy del Distretto Lions 108YA e le Host families che ospiteranno i ragazzi del Campo Vesuvio 2026 e del Campo Italia.

La presentazione del Progetto Scambi Giovanili ha l’obiettivo di far conoscere la valenza formativa di un’esperienza vissuta all’estero dai giovani. Il programma Scambi Giovanili consente ai giovani di conoscere altre culture viaggiando, recandosi in uno degli Stati dell’Unione Europea, o in alcuni Stati extraeuropei, attraverso la permanenza in una famiglia Lions ospitante o all’interno dei campi per un periodo compreso fra due e quattro settimane.

Nel mentre alcune decine di ragazzi del Distretto Lions 108Ya, selezionati nei mesi scorsi, sono in partenza per il mondo per partecipare al programma di Scambi giovanili, allo stesso tempo alcune famiglie italiane (Host families) dello stesso territorio stanno preparando la stanza in cui ospiteranno un ragazzo straniero partecipante al medesimo programma. Al termine del periodo vissuto nelle famiglie italiane, i ragazzi stranieri si trasferiranno in un campo per la gioventù (denominato Campo Vesuvio) dove parteciperanno alle innumerevoli iniziative che i Lions del Distretto 108YA (Campania, Basilicata e Calabria) hanno programmato per loro.

Il “Lions Travelling Host Trough History” è un Campo esclusivamente in famiglia, nei territori di Matera e Reggio Calabria, in un periodo dal 25 giugno al 13 luglio, coordinato dal lion Maria Martino. E’ un campo che offre un viaggio culturale e umano attraverso la storia, la natura e la tradizione. I partecipanti vivranno un’esperienza che abbraccia diverse epoche. Oltre agli itinerari culturali sono previste attività ricreative quali escursioni, laboratori culturali e momenti di socializzazione.

Il viaggio mira a combinare la scoperta del patrimonio storico con il tempo libero e le esperienze sociali, valorizzando la cultura e la natura del Sud Italia.

L’incontro di domenica 7 giugno sarà condotto dall’Officer responsabile degli Scambi Giovanili e dei Campi per la Gioventù del Distretto Lions 108 YA Maria Martino e dai responsabili del comitato. Il programma sarà il seguente:

– Saluto delle autorità Lions e Leo presenti;

– Presentazione del programma “Scambi giovanili Lions”;

– Suggerimenti e raccomandazioni ai ragazzi in partenza per l’estero e alle famiglie che ospiteranno i ragazzi stranieri in arrivo che saranno ospiti del Campo Vesuvio e del Campo Italia;

– Verifica del programma di viaggi e campi: Vesuvio, Travelling e Italia;

– Consegna del materiale predisposto dal MD 108 Italy;

Quest’anno i ragazzi selezionati per l’estero sono 32 verso 20 destinazioni diverse: Austria, Giappone, Croazia, Lituania, Brasile, Finlandia, Ungheria, Turchia, Danimarca, Messico, Olanda, Francia, Romania, Indonesia, Taiwan, India, USA Arizona, Malesia, Nuova Zelanda e Tailandia. Altri 2 ragazzi sono già partiti in inverno per India e Finlandia.

E’ possibile realizzare tutto il programma grazie:

– ad oltre 40 famiglie Lions e non Lions che ospiteranno i ragazzi stranieri, per una diecina di giorni, compresi quelli che andranno al Campo Italia;

– a 20 ragazzi provenienti da: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada. Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Estonia, Lituania, Olanda, Repubblica Ceca, Slovenia, Messico, Turchia, USA che formeranno il Campo Vesuvio;

– ad altri 6 ragazzi provenienti da: Finlandia, Olanda, Germania e Turchia che sono attesi dalle famiglie per attivare il Travelling Camp.

Il programma Scambi Giovanili Lions, operativo da sessant’anni, permette a ragazzi di età compresa tra 16 e 21 anni di recarsi all’estero dove saranno ospitati, per una decina di giorni, da una famiglia Lions selezionata dall’associazione. Successivamente parteciperanno ad un campo per la gioventù dove, in compagnia di ragazzi provenienti da tutto il mondo, vivranno gomito a gomito con ragazzi di ambo i sessi e di pari età, di etnie differenti, di lingue e religioni diverse, di ceti sociali diversi, ma tutti pervasi dalla voglia di conoscersi, confrontarsi, curiosi di raccontarsi e di capirsi.

Ritornando a casa capiranno quanto possa essere facile vivere in armonia anche con ragazzi all’apparenza così diversi, ma che poi diversi non sono. Mai come in questo momento sarà utilissimo piantare un seme di pace e di comprensione reciproca. In realtà, questo è uno degli scopi del lionismo che incoraggia a stimolare lo spirito di comprensione tra i popoli della terra.