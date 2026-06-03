Nuoto, il lucano Acerenza campione italiano nella 5 km di fondo. Congratulazioni!

Domenico Acerenza ha conquistato il titolo di campione italiano nella 5 km di fondo.

L’atleta lucano ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Assoluti svoltisi a Piombino, staccando gli avversari e confermandosi al vertice della specialità in acque libere

Torna lo spettacolo del fondo a Piazza Bovio.

Nella seconda giornata protagonista la cinque chilometri griffata al femminile da Noemi Cesarano che si impone allo sprint su Giulia Berton in 1h00’51″1, mentre al maschile torna sul gradino più alto Domenico Acerenza in 55’12″9, davanti di un secondo al compagno di squadra e di allenamenti con Fabrizio Antonelli, Gregorio Paltrinieri già vincitore della dieci chilometri peraltro già qualificato per gli europei nella distanza.

Un podio di rinascita per l’allievo di Fabrizio Antonelli tornato alle gare dopo la pausa nel 2025 dove subì l’operazione alla spalla e assistette alla nascita della piccola Silvia proprio nel maggio dell’anno scorso.

L’ultimo podio individuale dell’azzurro, che fu oro mondiale con la staffetta a Fukuoka 2023, è stato il terzo posto a Soma Bay nel corso della prima tappa di Coppa del Mondo. La kermesse prosegue giovedì 4 giugno con la 3 km knockout maschile e femminile.

“Volevo vincere e quando mi sono buttato in acqua la prima cosa che ho pensato è stata oggi vinco.

Non so come, ma oggi vinco.

Ci credevo anche perché nella dieci mi sentivo molto molto bene, poi alla fine nella parte finale Marcello e Greg sono stati più veloci di me e hanno hanno avuto la meglio.

Oggi però volevo dimostrare che ci sono e ci sarò ancora, quindi sono contento.

Nell’ultimo tratto ce l’ho messa tutta e non ho pensato a vincere, ho pensato a spingere il più possibile senza vedere chi ci fosse al lato, così ho detto, vabbè, voglio solo sfoggiare tutti i miei cavalli e l’ho fatto.

Alla fine ho visto che nell’imbuto ero solo e ho aumentato ancora di più. Forse mi trovo meglio con un po’ più onda che con il mare piatto. È inutile negarlo che mi sarebbe piaciuto nuotare anche la dieci chilometri.

Gareggerò solo nella cinque e cercherò di fare ancora meglio che in tutte e due le gare.

Non vedo l’ora di partecipare all’europeo e vedere un po’ a livello internazionale a che livello sono” commenta a caldo Mimmo, 31enne lucano di Sasso di Castaldo campione europeo della dieci chilometri a Roma e quarto ai Giochi di Parigi nella Senna.