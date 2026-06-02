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Meteo Matera: sole e temperature massime in rialzo. Ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate

2 Giugno 2026

Puglia, Basilicata e Molise continueranno a godere di un tempo stabile, ampiamente soleggiato e dal clima tipicamente estivo.

Ma che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 3 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 16°C.

Giovedì 4 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 15°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.