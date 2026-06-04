Fine settimana di sole su Matera: cieli sereni e temperature stabili. Ecco le previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 5 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 16°C.
Sabato 6 Giugno avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 17°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.