A Policoro un presidio sicuro per la tutela delle donne: “Chiedere aiuto è il primo passo verso la riconquista della propria libertà”

La città di Policoro si dota di uno Sportello antiviolenza.
Ne danno notizia il sindaco, Enrico Bianco, e l’assessore alle Politiche sociali Cinzia Mastronardi.
Si tratta di presìdi-sentinella finalizzati a raccogliere, anche in forma anonima, segnalazioni su violenze fisiche, psicologiche o verbali, perpetrate ai danni di donne.
Sarà gestito dalla Fondazione “Anthea” di Potenza, grazie a un finanziamento che la stessa Fondazione ha ottenuto partecipando a un bando regionale.
Lo Sportello sarà attivo nella sede dei servizi sociali.
Così il sindaco Bianco:
“𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒, 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐ℎ𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑓𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐𝑖.
𝐼𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑝𝑜 𝑒̀ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑡𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑙’𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑚𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑎”.
Soddisfatta anche l’assessore Mastronardi:
“E’ 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎.
U𝑛 𝑙𝑢𝑜𝑔𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑜, 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑡𝑜, 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑜.
𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒, 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜, 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑒 𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖.
𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑔𝑖𝑜, 𝑎𝑏𝑢𝑠𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎̀.
𝐿𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎”.