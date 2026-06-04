Policoro si illuminerà di verde: segnale di speranza per questa malattia

In vista del prossimo 21 Giugno, data in cui si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale sulla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), il M.E.D.A. (Movimento Europeo Diversamente Abili) esprime il suo più sentito ringraziamento al Comune di POLICORO che ha accolto con prontezza e profonda sensibilità l’appello lanciato dal M.E.D.A.

Nelle scorse settimane, il Segretario Nazionale del M.E.D.A., Massimo Nigro, ha avviato una fitta campagna di sensibilizzazione istituzionale, inviando richieste formali ai sindaci del territorio nazionale.

L’invito, rivolto al cuore delle comunità locali, è quello di illuminare di colore VERDE – il colore internazionale della consapevolezza sulla SLA – un monumento simbolo o una piazza della propria città la sera del 21 Giugno.

Dichiara Massimo Nigro:

“La SLA è una patologia neurodegenerativa progressiva e, purtroppo, ancora oggi fatale nel 100% dei casi.

È una malattia subdola che trasforma il corpo in una prigione, lasciando intatta la lucidità e il desiderio di vivere.

In questo scenario di profondo dolore, l’unica vera luce è la ricerca scientifica.

Vedere che molti Comuni stanno rispondendo positivamente accendendo le loro piazze ci fa capire che i malati e le loro famiglie non sono soli in questa battaglia.”

Il gesto visivo di colorare l’Italia di verde ha un valore simbolico immenso: è un richiamo collettivo alla solidarietà e un monito sull’importanza vitale di sostenere gli studi clinici per trovare, finalmente, una cura.

Il M.E.D.A. desidera ringraziare pubblicamente il Sindaco ENRICO BIANCO e gli Assessori delle città per aver dimostrato una straordinaria responsabilità civile e umana.