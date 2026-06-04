Basilicata: al via tre proposte di legge strategiche per scuola, cinema e wedding tourism. I dettagli

“La seduta congiunta della Terza e della Quarta Commissione consiliare permanente, svoltasi nella giornata odierna, rappresenta un momento di fondamentale importanza per l’agenda legislativa della nostra Regione.

Abbiamo affrontato e discusso con grande senso di responsabilità tre Proposte di Legge cruciali per il futuro della comunità lucana: la PDL 132/2026, la PDL 123/2026 e la PDL 113/2025.”

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno.

Spiega Picerno:

“Si tratta di provvedimenti di grande spessore che toccano da vicino i bisogni reali dei cittadini, spaziando dal diritto allo studio alla valorizzazione delle eccellenze professionali e culturali del nostro territorio.

Nello specifico, abbiamo esaminato la PDL 123/2026, denominata ‘BASILMOVE’, un’iniziativa a mia prima firma pensata per contrastare la dispersione scolastica e sostenere concretamente le famiglie lucane, introducendo l’esenzione totale o parziale dal pagamento di biglietti e abbonamenti sui mezzi pubblici per gli studenti della Basilicata sulla base di mirati requisiti economici e di merito scolastico.

A questa si affianca la PDL 113/2025 sulla regolamentazione e disciplina delle attività audiovisive e cinematografiche, un testo che mira a riorganizzare e dare un quadro normativo certo all’intera filiera del cinema in Basilicata; l‘obiettivo è sostenere lo sviluppo, la produzione e la promozione delle opere locali, valorizzando l’immenso patrimonio della Cineteca Lucana e potenziando il ruolo della Fondazione Lucana Film Commission.

Infine, abbiamo discusso la PDL 132/2026 in materia di disciplina e promozione delle attività di wedding ed event planner, un provvedimento che mi vede proponente insieme alla collega Fazzari con l’obiettivo strategico di dare un riconoscimento a queste figure e far decollare il ‘wedding tourism’, mettendo a sistema la filiera ricettiva, enogastronomica e artigianale per promuovere la Basilicata come meta d’eccellenza internazionale per i grandi eventi”.

Conclude l’esponente di Forza Italia:

“Il confronto odierno dimostra chiaramente come il lavoro preparatorio e l’analisi approfondita dei testi siano la via maestra per giungere a norme efficienti, applicabili e realmente vicine alle esigenze dei lucani.

Il nostro impegno all’interno delle Commissioni resta fermamente orientato al dialogo costruttivo e alla concretezza.

L’obiettivo è quello di velocizzare l’iter di questi provvedimenti per portarli quanto prima all’attenzione del Consiglio regionale, dando risposte certe a famiglie, imprese e giovani talenti.

Continueremo a lavorare senza sosta per fare in modo che queste proposte si traducano in opportunità di crescita, equità e sviluppo per tutta la Basilicata”.