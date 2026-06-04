Matera, terza tappa di “Radici letterarie 2026” con la presentazione di “Intelligenza Mentale”

Domani, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 19:30, nella sede del Circolo Radici in piazza Vittorio Veneto n. 34 a Matera, si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna “Radici letterarie 2026” con la presentazione di “Intelligenza Mentale. Come sprigionare il potere personale per ottenere il successo nella vita e nel lavoro“, di Rino Finamore, Edizioni Magister. Modera Timoteo Papapietro. Ingresso libero.

Il volume propone un concetto originale elaborato dall’autore – l’intelligenza mentale – intesa come la capacità di ogni persona di governare consapevolmente i propri processi interiori per ottenere risultati concreti nella vita e nel lavoro.

Al centro di questa visione vi è il cambiamento: non come evento subito o imposto dall’esterno, ma come scelta consapevole e momento essenziale di evoluzione personale.

Cambiare significa riscrivere le proprie mappe mentali, liberarsi dai condizionamenti del passato e orientare con intenzionalità il proprio futuro.

È un atto che richiede coraggio, ma soprattutto consapevolezza: la consapevolezza che ogni essere umano possiede, dentro di sé, le risorse necessarie per trasformarsi.

Il cervello, plastico e adattabile per natura, non è un destino fisso: è uno strumento che può essere governato, riorientato, potenziato.

Alternando basi neuroscientifiche a strumenti pratici di auto-osservazione, il libro guida il lettore in un percorso di trasformazione reale: dal sapere al saper fare, fino al saper divenire.

Un viaggio che non si ferma all’acquisizione di nuove competenze, ma che punta alla cosa più profonda e duratura: diventare, giorno dopo giorno, la versione migliore di sé stessi.

Rino Finamore, psicologo e mental coach con oltre venticinque anni di esperienza formativa e di crescita personale, è tra i più autorevoli esperti italiani della psicologia applicata alla persona. La sua attività si fonda su una profonda conoscenza dei meccanismi attraverso cui la mente elabora le esperienze sul piano emotivo, cognitivo, comportamentale e relazionale. È autore di numerosi volumi pubblicati da Edizioni Magister e Direttore del Centro NEUROS – Neuroscienze, Educazione e Formazione – di Matera.