Matera, aveva 95 dosi pronti allo spaccio! Ecco l’intervento della Guardia di Finanza

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera, nell’ambito del costante controllo del territorio volto alla repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un ventenne materano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’attività ha tratto origine dal controllo di polizia avvenuto nei pressi dell’abitazione del soggetto che, alla vista dei militari, si dava alla fuga.
La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio dello “spacciatore”, ha consentito di scoprire 52 grammi di cocaina suddivisa in 95 dosi, un coltello utilizzato per il taglio di altro stupefacente ed euro 905,00 in contanti, ritenuto provento del reato di spaccio.
Il responsabile è stato immediatamente tratto in arresto, in flagranza di reato, e posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
Nel precisare che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per la persona arrestata vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, quando sarà definita la posizione dello stesso, si evidenzia che il presente comunicato è stato diramato al fine di garantire il diritto di cronaca.
L’operazione testimonia l’incessante attenzione delle Fiamme Gialle verso il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.