Ferrandina, devozione e arte unite nell’infiorata di lana con rose all’uncinetto

A Ferrandina la seconda edizione del progetto ideato e realizzato dal Laboratorio della lana dell’associazione Donna 2000 & Amici, ha visto la partecipazione di tantissime donne che in segno di devozione, preghiera, promessa hanno offerto le loro bellissime rose in omaggio a “COLUI CHE PASSA”, cioè il passaggio in processione lento e solenne del SANTISSIMO SACRAMENTO.

Le infiorate si realizzano da tempo e in tantissime regioni d’Italia, ma il progetto dell’associazione DONNA 2000 & AMICI è unico in Italia perché non è realizzato con petali di fiori freschi ma con uncinetto e tantissimi gomitoli di lana.

Non solo un’affascinante tradizione, ma un rito collettivo e instancabile di arte e devozione e fede che per mesi e mesi vede impegnata la comunità femminile in un lavoro minuzioso.

L’associazione DONNA 2000 & AMICI ogni anno rispetta questo appuntamento stendendo ai piedi del Signore il tappeto di rose che non si vende, non si compra ma si offre per un momento di fede e condivisione spirituale.

Appuntamento dunque a Ferrandina domenica 7 giugno h.19.00- Piazza Plebiscito.