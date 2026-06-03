A Matera un murale per celebrare il costante impegno dei Vigili del Fuoco: ecco quando l’inaugurazione

5 Giugno alle ore 10:00 presso la sede del Comando Provinciale.

Un’opera d’arte murale, dedicata ai valori e al costante impegno dei Vigili del Fuoco, è stata ultimata sulla parete est della caserma dei Vigili del Fuoco di Matera, prospiciente via De Robertis.

L’opera sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 5 giugno, alla presenza della Dirigente Scolastica, prof.ssa Patrizia di Franco, dei ragazzi e dei docenti del Liceo Artistico, del personale dei Vigili del Fuoco e delle autorità cittadine.

Il progetto nasce nel mese di Febbraio, quando è stato indetto il concorso “Visioni di coraggio: i Vigili del Fuoco nell’arte figurativa”, riservato agli studenti del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere, attraverso le arti figurative, i valori e i principi che fondano l’attività istituzionale del Corpo Nazionale.

Il bando ha invitato gli studenti a presentare contributi artistici ispirati ai temi della sicurezza e del soccorso pubblico, declinati anche nel contesto scenografico unico della città dei Sassi.

La commissione esaminatrice, dopo aver attentamente valutato i numerosi e pregevoli bozzetti pervenuti, ha selezionato l’opera vincitrice, che è stata annunciata ufficialmente lo scorso 27 Febbraio, durante le celebrazioni per la ricorrenza dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nei giorni scorsi, la fase esecutiva:

i docenti Prof.ssa P. Siani e prof. F. Farella, insieme agli studenti delle classi della 4^A Architettura e 3^B Arti Figurative , si sono impegnati con dedizione presso il plesso amministrativo della caserma per dare vita al murale, che si estende su una superficie di circa 30 metri quadrati.

Il murale ha tratto ispirazione dall’opera realizzata a Genova su un edificio situato nelle immediate vicinanze del ponte Morandi, richiamando un forte legame di solidarietà e memoria che unisce idealmente diverse comunità italiane nel segno dell’operato dei Vigili del Fuoco.

L’occasione solenne vedrà anche un momento di particolare importanza per la vita del Comando: tre unità di personale amministrativo, recentemente assunte, presteranno giuramento formale, entrando ufficialmente a far parte della grande famiglia dei Vigili del Fuoco.