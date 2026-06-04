L’eccellenza lucana brilla il 2 giugno: Stefano Rosa è Cavaliere della Repubblica a soli 36 anni. È il primo culturista italiano nella storia a ricevere questo titolo

Stefano Rosa, atleta originario della Basilicata e cinque volte campione del mondo di Bodybuilding, è stato insugnito del prestigioso titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica in occasione delle celebrazioni istituzionali del 2 giugno del 80°anniversario della Repubblica.

Il riconoscimento rappresenta un’importante attestazione del percorso sportivo, professionale e umano di Stefano Rosa, che negli anni si è distinto a livello internazionale per risultati, dedizione, disciplina e valori legati allo sport.

A rendere ancora più significativa l’onorificenza è anche il dato anagrafico: a soli 36 anni, Stefano Rosa è tra i più giovani insigniti di sempre in Italia.

Inoltre, Stefano Rosa entrerà nella storia come il primo culturista italiano ad aver ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica, segnando un traguardo senza precedenti per il bodybuilding nazionale e per l’intero movimento sportivo legato a questa disciplina.

Il conferimento dell’onorificenza rappresenta inoltre un momento storico per la Basilicata, rendendo Stefano Rosa il primo sportivo lucano a ricevere il prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi.

Questo importante riconoscimento premia un percorso costruito attraverso sacrificio, determinazione, professionalità e costante impegno nella promozione dei valori dello sport, diventando un esempio positivo per le nuove generazioni e motivo di orgoglio per l’intera comunità lucana.

Per l’intera regione, questo traguardo rappresenta una testimonianza concreta di eccellenza italiana raggiunta attraverso il lavoro, la disciplina e la passione.