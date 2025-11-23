Matera: ispezioni in Farmacia per una “consulenza sanitaria qualificata”. I dettagli

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Matera al convegno “Le ispezioni in Farmacia”, organizzato dagli Ordini dei Farmacisti delle Province di Potenza e Matera, ponendo l’accento sul ruolo cruciale della farmacia moderna e sull’importanza dell’attività ispettiva.

Latronico ha sottolineato, in particolare, che l’attività ispettiva deve essere intesa:

“non come un mero controllo, ma come una garanzia fondamentale sia per i cittadini sia per i farmacisti.

Inserita in un’ottica di collaborazione tra le Istituzioni (come i farmacisti delle commissioni ispettive) e i professionisti essa rappresenta uno strumento cruciale per assicurare tranquillità a tutti gli attori del sistema.

Le verifiche periodiche, infatti, hanno una duplice funzione: in primo luogo, garantiscono al cittadino che i farmaci, i dispositivi e i servizi offerti siano gestiti secondo elevati standard di qualità, sicurezza e tracciabilità.

In secondo luogo tutelano il titolare della farmacia, confermando la correttezza delle procedure adottate, prevenendo situazioni che potrebbero generare non conformità o sanzioni e, di fatto, supportando la farmacia nella costante crescita del proprio ruolo all’interno del sistema sanitario territoriale”.

Latronico si è poi concentrato sull’evoluzione della farmacia di comunità, che negli ultimi anni sta assumendo sempre più la funzione di un presidio sanitario territoriale stabile e capillare, grazie anche all’implementazione della farmacia dei servizi.

Ha detto Latronico:

“Ciò significa che la farmacia non è più soltanto un punto di dispensazione del farmaco, ma un luogo in cui il cittadino trova orientamento e consulenza sanitaria qualificata, servizi di prevenzione e monitoraggio, supporto alla gestione della terapia e un’essenziale prossimità e continuità assistenziale.

In questo contesto, l’attività ispettiva contribuisce a rafforzare la fiducia del cittadino nella farmacia e a sostenere il professionista nel mantenimento degli standard richiesti a un presidio sanitario moderno ed efficiente”.