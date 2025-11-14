Matera: incontri gratuiti di formazione rivolti ai cittadini che desiderano intraprendere o perfezionare questa pratica virtuosa. Gli appuntamenti

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”, promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata.

Dopo le prime azioni dedicate alla corretta raccolta dell’organico nelle Utenze Non Domestiche, la campagna entra ora nel vivo con sei incontri gratuiti di formazione sul compostaggio domestico, rivolti ai cittadini che desiderano intraprendere o perfezionare questa pratica virtuosa.

Gli appuntamenti si terranno:

Giovedì 20 novembre ore 21 e venerdì 21 novembre ore 18,45 presso Matera Social Housing, Via Elisa Springer 28;

Martedì 25 novembre ore 18,45 e mercoledì 26 novembre ore 21 presso UNAHOTELS MH Matera, Via Germania SN;

Mercoledì 3 dicembre ore 18,45 e giovedì 4 dicembre ore 21 presso La Martella, Via Vincenzo Alvino SN (accanto all’eliporto).

Durante i corsi, tenuti da tecnici specializzati, verranno illustrate le tecniche di compostaggio domestico, i materiali idonei, le modalità di aerazione e umidificazione del compost, le cinque regole d’oro per un processo corretto e i vantaggi ambientali ed economici che derivano da questa buona pratica.

I partecipanti riceveranno inoltre materiali informativi e pieghevoli sulla gestione dell’organico e sulle corrette modalità di raccolta differenziata di tutte le frazioni.

I corsi sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini che dispongono di un giardino, un orto o uno spazio verde e desiderano iniziare a compostare in autonomia.ù

Chi intende praticare il compostaggio domestico potrà richiedere al Comune di Matera una compostiera gratuita in comodato d’uso, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito differenziatasubambitounomatera.it (sezione “Modulistica”) o allegato alla lettera informativa distribuita in questi giorni nelle aree di Borgo Venusio, Agna e Borgo San Francesco, e La Martella. La richiesta potrà essere presentata:

per posta al “Comune di Matera – Settore Manutenzione Urbana – Via A. Moro, 75100 Matera”;

via PEC all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it;

di persona all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Matera.

Dopo le verifiche dei requisiti, gli uffici autorizzeranno il rilascio della compostiera e invieranno la documentazione all’Ufficio Tributi, che applicherà la riduzione del 20% sulla TARI prevista dal regolamento comunale per gli utenti che praticano il compostaggio domestico.

A partire dalla seconda metà di gennaio 2026, tecnici specializzati effettueranno controlli e sopralluoghi presso le utenze che hanno aderito al compostaggio domestico, per offrire assistenza e consigli utili al miglioramento della pratica, e per verificare che il compostaggio venga effettivamente svolto.

L’obiettivo è accompagnare i cittadini in un percorso di crescita ambientale, fondato su fiducia, partecipazione e responsabilità condivisa.

Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare gli scarti organici e vegetali della cucina e del giardino in compost, un terriccio di alta qualità utilizzabile come fertilizzante naturale per orti, giardini e piante.

Praticarlo significa ridurre in modo significativo la quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con vantaggi economici per la collettività e benefici ambientali per il territorio: meno rifiuti da smaltire, meno trasporti, meno emissioni e più materia restituita ai suoli sotto forma di risorsa.

Diffondere il compostaggio domestico è dunque una scelta di economia circolare e di responsabilità civica: ogni cittadino può contribuire a chiudere il ciclo della materia, restituendo valore alla terra e migliorando la qualità ambientale del proprio Comune.

Di seguito la locandina con i dettagli.