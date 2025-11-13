Matera: in Ospedale al via lo screening gratuito del Diabete

Ha preso il via lo screening gratuito del Diabete all’Ospedale di Matera in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa patologia.

Alla presenza del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, del Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco e del Direttore medico Gaetano Annese, il team della Diabetologia e della Nutrizione Clinica dell’Ospedale Madonna delle Grazie ha avviato i primi test ai cittadini che si sono presentati nella hall di ingresso.

Lo screening si ripeterà sabato 15 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, all’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro.