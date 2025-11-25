Matera, Cimitero di Contrada Pantano: pubblicato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei loculi resisi liberi

Il Comune di Matera informa che, a seguito dell’imminente esaurimento dei loculi disponibili nel Gruppo XVIII (I° Blocco) del Cimitero di Contrada Pantano, è stata approvata la determina che disciplina l’utilizzo dei loculi di precedente costruzione, come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Una ricognizione degli uffici ha individuato 140 loculi disponibili nei padiglioni dal Gruppo IV° al Gruppo XVIII° (I° Blocco).

Tali loculi, resisi liberi a seguito di estumulazioni, sono ora oggetto dell’Avviso Pubblico destinato ai cittadini che intendano presentare richiesta di trasferimento di salma.

L’Avviso è pubblicato presso gli albi dei cimiteri cittadini, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Le domande, redatte sul modello ufficiale, dovranno pervenire all’URP (piano terremo) o tramite PEC entro le ore 12:00 del 4 dicembre 2025.

Le istanze saranno valutate secondo un ordine di priorità che privilegia il ricongiungimento familiare (prima parentela di 1° grado, poi di 2° e 3° grado), seguito da richieste motivate da condizioni invalidanti e, infine, dalle domande prive di motivazioni di congiungimento.

In caso di più richieste per lo stesso loculo, si procederà mediante sorteggio.

L’assegnazione avverrà tramite sistema software ad algoritmo casuale, a garanzia di imparzialità.

La concessione avrà durata trentacinque anni, con applicazione delle tariffe vigenti.

I loculi liberati a seguito di traslazione torneranno nella disponibilità dell’Amministrazione senza diritto a rimborsi.

Le assegnazioni correnti restano comunque prioritarie rispetto alle richieste presentate tramite il presente avviso.