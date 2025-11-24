Matera accoglie tre giornalisti francesi di rilevanza internazionale che faranno visita ai Sassi, alle tipiche case grotta e alle suggestive chiese rupestri. I dettagli

Nell’ambito del Forum del Turismo di Matera 2025, si svolgerà un press tour internazionale realizzato grazie a un’inedita azione di co-marketing tra APT Basilicata, ENIT Francia, AssoRistoratori Matera e Consorzio Albergatori Matera (CAM). Per la prima volta, i rappresentanti delle principali istituzioni di promozione turistica condividono un percorso di narrazione della città, rivolto a un pubblico europeo d’eccellenza.

Tre giornalisti francesi di rilevanza internazionale – Florence Dyan (Guide Michelin Italia del Sud), Stéphanie Gatignol (Historia) e Sylvain Grandadam (Voyage de Luxe) – vivranno tra il 26 e il 30 novembre un itinerario nei luoghi più iconici di Matera.

L’esperienza comprende la visita ai Sassi di Matera, patrimonio UNESCO, alle tipiche case grotta e alle suggestive chiese rupestri, simboli della civiltà del tufo.

Il programma prosegue nel Parco della Murgia per un’immersione nel paesaggio preistorico e nei suoi panorami unici al tramonto.

Non mancheranno tappe dedicate alle eccellenze enogastronomiche del territorio come la scoperta del pane di Matera in un antico forno cittadino e una selezione di degustazioni tra i prodotti e l’artigianato locale.

Attraverso il racconto diretto della stampa italiana e internazionale, questa operazione punta a rafforzare la reputazione di Matera come meta d’eccellenza, sostenibile e autentica, favorendo la promozione integrata e la creazione di nuovi circuiti turistici tra Basilicata e Francia.

Dal 26 al 28 novembre, inoltre, insieme ai tre giornalisti francesi, si uniranno al press tour del Forum del Turismo anche sei giornalisti italiani.