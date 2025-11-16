La Basilicata piange la tragica scomparsa del giovane Vincenzo: “Una luce solare e contagiosa che illuminava ogni stanza e ogni giornata”. Il ricordo commosso

La Comunità di Maschito è stata colpita da una notizia terribile.

Scrive l’amministrazione:

“In un grave incidente avvenuto ieri sera ha perso la vita Vincenzo Bochicchio.

Aveva solo 22 anni, una giovane vita spezzata troppo presto.

Un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti.

Il suo amico, Rosario che viaggiava con lui, è ora in ospedale.

Nell’altra auto coinvolta viaggiavano due ragazzi di Ripacandida, anch’essi rimasti feriti.

Due comunità vicine, unite ora dallo stesso dolore.

Il sindaco Luigi Rafti, l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità si stringono con profonda commozione attorno ai familiari, agli amici e anche alla comunità di Ripacandida, sconvolti da questa tragedia che ha interrotto un sabato sera come tanti.

A tutti voi va il nostro pensiero, la nostra preghiera e il nostro più sincero abbraccio”.

Così lo ricorda il mondo del calcio lucano in particolare Asd Maschito:

“Un Addio al Nostro Caro.

Oggi il nostro cuore è incredibilmente pesante.

La nostra comunità e la nostra squadra piangono la scomparsa del nostro amato amico Vincenzo Bochicchio.

È difficile trovare le parole per descrivere un vuoto così grande..

Vincenzo non era solo un talento straordinario in campo, un grande giocatore che ha indossato la nostra maglia con orgoglio, passione e dedizione ineguagliabili.

Ma ciò che ricorderemo di lui con più forza è la persona meravigliosa che era fuori dal campo:

Una persona incredibilmente sensibile, sempre pronta ad ascoltare e a offrire conforto.

Una luce solare e contagiosa che illuminava ogni stanza e ogni giornata, capace di strappare un sorriso a chiunque..

Per tutti noi, Vins è stato un punto di riferimento, un amico leale e un esempio di come si possa affrontare la vita con gioia e umanità!!

Il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi, nel calore dei suoi abbracci e nel modo in cui ha toccato ogni nostra vita.

Ci stringiamo con affetto infinito intorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Riposa in pace, caro VINS.

Ti vogliamo bene e non ti dimenticheremo mai”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.