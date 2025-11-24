All’Ospedale di Matera percorso e stanza “Codice Rosa Bianco” riservata a questi pazienti. Ecco quando l’inaugurazione

Si inaugura domani, 25 novembre, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, alle ore 12, nell‘area del Pronto Soccorso, la stanza “Codice Rosa Bianco” che indentifica un percorso di accesso assistito al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, senza distinzione di genere o d’età.
Il percorso e la stanza sono riservati ai pazienti che, a causa della loro condizione di fragilità, più facilmente possono diventare vittime di violenza quindi uomini, bambini, anziani, immigrati, omosessuali ma soprattutto donne.
Il progetto “Codice Rosa Bianco” è frutto di una intesa tra il Soroptimist International d’Italia in collaborazione con il Soroptimist club Matera e l’Azienda Sanitaria Locale.
All’inaugurazione saranno presenti:
- l’Assessore Regionale alla Salute e politiche della Persona, Cosimo Latronico;
- il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo;
- il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco;
- il Direttore Amministrativo, Antonio Conoci;
- la Direttrice della Struttura Complessa del Pronto Soccorso di Matera, Margherita Maragno;
- la Presidente del Club Soroptimist di Matera, Maria Rosaria Pellegrini;
- la Program Director, Sara Minardi;
- per il Soroptimist International d’Italia, Patrizia Minardi;
- le Autorità Istituzionali locali.