Tragico incidente nella vicina Foggia: purtroppo un lucano ha perso la vita

La Basilicata piange l’ennesima vittimima di un incidente stradale.

Un uomo è morto e cinque persone sono rimaste ferite, fa sapere ansa, in uno scontro tra due auto avvenuto alle porte di Foggia in corso del Mezzogiorno.

La vittima è un anziano della provincia di Potenza, che viaggiava come passeggero a bordo di una Fiat 500 insieme ad altre tre persone, tra cui il conducente soccorso e trasportato in ambulanza al policlinico di Foggia dove è ricoverato in rianimazione.

In auto anche altre due donne che sono state soccorse e ricoverate in ospedale.

Avrebbero riportato ferite più lievi.

L’autovettura si è scontrata con una Renault Kadjar a bordo della quale viaggiavano altre quattro persone, tra cui un uomo trasportato in elisoccorso a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ed un altro Foggia.

Sul luogo dell’incidente hanno operato diverse ambulanze del 118, oltre alle forze dell’ordine, vigili del fuoco e polizia locale che sta accertando l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.