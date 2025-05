Montalbano Jonico: “Un nuovo traguardo per la mobilità, il turismo e la qualità della vita”. I dettagli

“Lunedì 19 maggio alle ore 10.30 inauguriamo l’autostazione di Montalbano Jonico, una moderna infrastruttura di interscambio “gomma-gomma” che restituisce alla nostra città un ruolo centrale nei trasporti regionali e rilancia la sua vocazione come snodo strategico del territorio”.

E’ quanto fa sapere Piero Marrese, che prosegue:

È l’ennesimo passo concreto di un percorso avviato in questi dieci anni, in cui abbiamo lavorato con determinazione per ricostruire ciò che era stato smantellato nel silenzio e nell’indifferenza degli amministratori, e per portare servizi fondamentali che Montalbano non ha mai avuto.

Dopo l’apertura dello Sportello del Centro per l’Impiego, del CUP (Centro Unico di Prenotazione) e della prima Casa di Comunità della nostra storia, l’autostazione rappresenta un altro investimento strategico per restituire dignità e servizi ai cittadini.

Grazie al nuovo piano dei trasporti regionali, tutti i mezzi pubblici faranno tappa nella nostra area di interscambio, rendendo più agevoli gli spostamenti interni alla regione e oltre.

Per facilitare ulteriormente l’accesso, sarà attivo anche un servizio navetta di collegamento tra il terminal e il nostro centro urbano.

Non solo mobilità: questo progetto avrà una ricaduta diretta anche sull’economia locale e sul turismo, offrendo ai visitatori un punto di accesso efficiente e integrato, in una città sempre più attrattiva e connessa.

È questa la visione che ci guida: riportare Montalbano Jonico al centro. Restituire servizi, creare opportunità, costruire futuro.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato.

Avanti Montalbano, insieme, con orgoglio e responsabilità: indietro non si torna! Avanti Montalbano!”.