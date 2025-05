Omaggio a Robert Schumann: la musica romantica nella stagione “Chamber Music” del Conservatorio di Matera. L’appuntamento

Il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera prosegue con gli eventi Chamber Music: mercoledì 21 maggio alle ore 19.00, presso la Sala Rota del Conservatorio, si terrà il concerto “Eusebio e Florestano – Omaggio a Robert Schumann”.

La serata è dedicata interamente alla figura di Robert Schumann, tra i massimi esponenti del Romanticismo musicale, attraverso un programma che ne evidenzia la duplice anima artistica: quella più introspettiva e lirica (Eusebio), e quella più impetuosa e passionale (Florestano), come lui stesso le definì.

In scena Emanuele Sasso alla viola, Luca Tonolli al clarinetto e Andrea Di Cecca al pianoforte, tre musicisti impegnati nell’esecuzione di tre capolavori della produzione cameristica schumanniana: Fantasie Op. 73 per clarinetto e pianoforte, Märchenbilder Op. 113 per viola e pianoforte, Märchenerzählungen Op. 132 per trio di clarinetto, viola e pianoforte.

La scelta del repertorio mette in luce l’intensità espressiva e l’invenzione poetica di Schumann, in opere che uniscono rigore formale e profondità emotiva. Il titolo stesso del concerto è un chiaro riferimento al mondo immaginario che il compositore costruì per raccontare le molteplici sfaccettature del suo linguaggio musicale.

L’evento rappresenta anche un’opportunità formativa per studenti e appassionati, che potranno avvicinarsi alla complessità espressiva del repertorio romantico attraverso l’esecuzione dal vivo di tre interpreti d’eccezione: un omaggio sentito a un autore che ha saputo trasformare emozioni, visioni e stati d’animo in musica, in un dialogo profondo tra interpreti e pubblico.

Ingresso fino ad esaurimento posti.